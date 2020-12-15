В Украине за сутки 16 тысяч человек выздоровели от COVID-19

Карина Бондаренко Общество 08:19, 15.12.2020 Обновлено: 09:11, 15.12.2020

По состоянию на утро вторника, 15 декабря, в Украине официально подтверждены 909 082 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 416 – обнаружено за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 15 480 человек (+233 за сутки), а 522 868 пациентов (+16 150 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

Проведено тестирований за сутки – 55 856 (в частности методом ПЦР – 31 963, методом ИФА – 23 893).

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 93302 случая;

  • Винницкая область – 19977 случаев;

  • Волынская область – 28527 случаев;

  • Днепропетровская область – 49961 случай;

  • Донецкая область – 30062 случая;

  • Житомирская область – 34511 случаев;

  • Закарпатская область – 26281 случай;

  • Запорожская область – 43034 случая;

  • Ивано-Франковская область – 40875 случаев;

  • Киевская область – 49335 случаев;

  • Кировоградская область – 7273 случая;

  • Луганская область – 7987 случаев;

  • Львовская область – 54233 случая;

  • Николаевская область – 24404 случая;

  • Одесская область – 59113 случаев;

  • Полтавская область – 30025 случаев;

  • Ривненская область – 36599 случаев;

  • Сумская область – 36098 случаев;

  • Тернопольская область – 31374 случая;

  • Харьковская область – 62708 случаев;

  • Херсонская область – 14346 случаев;

  • Хмельницкая область – 34919 случаев;

  • Черкасская область – 32272 случая;

  • Черновицкая область – 37080 случаев;

  • Черниговская область – 24786 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса в Украине.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве заявили, что "ураганный" рост заболеваемости коронавирусом в Украине остановлен. При этом глава ведомства Максим Степанов отметил, что ситуация остается сложной.

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