В Украине за сутки 16 тысяч человек выздоровели от COVID-19
По состоянию на утро вторника, 15 декабря, в Украине официально подтверждены 909 082 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 416 – обнаружено за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 15 480 человек (+233 за сутки), а 522 868 пациентов (+16 150 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.
Проведено тестирований за сутки – 55 856 (в частности методом ПЦР – 31 963, методом ИФА – 23 893).
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 93302 случая;
Винницкая область – 19977 случаев;
Волынская область – 28527 случаев;
Днепропетровская область – 49961 случай;
Донецкая область – 30062 случая;
Житомирская область – 34511 случаев;
Закарпатская область – 26281 случай;
Запорожская область – 43034 случая;
Ивано-Франковская область – 40875 случаев;
Киевская область – 49335 случаев;
Кировоградская область – 7273 случая;
Луганская область – 7987 случаев;
Львовская область – 54233 случая;
Николаевская область – 24404 случая;
Одесская область – 59113 случаев;
Полтавская область – 30025 случаев;
Ривненская область – 36599 случаев;
Сумская область – 36098 случаев;
Тернопольская область – 31374 случая;
Харьковская область – 62708 случаев;
Херсонская область – 14346 случаев;
Хмельницкая область – 34919 случаев;
Черкасская область – 32272 случая;
Черновицкая область – 37080 случаев;
Черниговская область – 24786 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве заявили, что "ураганный" рост заболеваемости коронавирусом в Украине остановлен. При этом глава ведомства Максим Степанов отметил, что ситуация остается сложной.