В Украине за сутки 16 тысяч человек выздоровели от COVID-19

По состоянию на утро вторника, 15 декабря, в Украине официально подтверждены 909 082 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 416 – обнаружено за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 15 480 ​​​​​​​человек (+233 за сутки), а 522 868 пациентов (+16 150 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве заявили, что "ураганный" рост заболеваемости коронавирусом в Украине остановлен. При этом глава ведомства Максим Степанов отметил, что ситуация остается сложной.