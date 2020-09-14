В Украине прибавилось почти 2,5 тыс. больных коронавирусом: статистика Минздрава на 14 сентября

По состоянию на утро понедельника, 14 сентября, в Украине официально подтверждены 156 797 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2462 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3211 человек (+33 за сутки), а 69 543 пациента (+650) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 15 920 человек.

За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 обнаружили в:

Тернопольской области – 352

Харьковской области – 269

Одесской области – 205

Киеве – 168

Львовской области – 143

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4844 случая;

Волынская область – 6353 случая;

Днепропетровская область – 3342 случая;

Донецкая область – 2101 случай;

Житомирская область – 4390 случаев;

Закарпатская область – 8675 случаев;

Запорожская область – 2403 случая;

Ивано-Франковская область – 11357 случаев;

Кировоградская область – 909 случаев;

г. Киев – 17429 случаев;

Киевская область – 6961 случай;

Львовская область – 17057 случаев;

Луганская область – 600 случаев;

Николаевская область – 2051 случай;

Одесская область – 9687 случаев;

Полтавская область – 1223 случая;

Ривненская область – 10555 случаев;

Сумская область – 2502 случая;

Тернопольская область – 9234 случая;

Харьковская область – 12853 случаи;

Херсонская область – 644 случая;

Хмельницкая область – 4008 случаев;

Черновицкая область – 12252 случаи;

Черкасская область – 2579 случаев;

Черниговская область – 2788 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с полуночи 14 сентября начало действовать новое эпидемиологическое зонирование. Столица Украины – Киев – попала в "оранжевую" зону.