COVID-19 в Украине за сутки заболели более 600 человек: статистика Минздрава на 14 июля

Степанов озвучил статистику по коронавирусу в Украине.

По состоянию на утро вторника, 14 июля, в Украине официально подтверждены 54 771 случай коронавирусной инфекции. Из них 638 обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1 412 человек (+14 за сутки), а 27 154 пациента (+651) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 22 846 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 147, Закарпатской – 67 и городе Киев – 112.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в ВОЗ рассказали, кто менее подвержен заражению коронавирусом.