Минздрав сообщил о 6,5 тыс. больных COVID-19 в Украине за сутки

По состоянию на утро понедельника, 11 декабря, в Украине официально подтверждены 900 666 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 451 – обнаружено за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 15 247 человек (+93 за сутки), а506 718 пациентов (+5 154 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

Проведено тестирований за сутки – 25 582 (в частности методом ПЦР – 20 493, методом ИФА – 50 89).

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 91743 случаи;

Винницкая область – 19866 случаев;

Волынская область – 28246 случаев;

Днепропетровская область – 49535 случаев;

Донецкая область – 29660 случаев;

Житомирская область – 34491 случай;

Закарпатская область – 26153 случая;

Запорожская область – 42435 случаев;

Ивано-Франковская область – 40768 случаев;

Киевская область – 49044 случая;

Кировоградская область – 7225 случаев;

Луганская область – 7929 случаев;

Львовская область – 53844 случая;

Николаевская область – 24099 случаев;

Одесская область – 58283 случая;

Полтавская область – 29450 случаев;

Ривненская область – 36262 случая;

Сумская область – 35968 случаев;

Тернопольская область – 31283 случая;

Харьковская область – 62428 случаев;

Херсонская область – 14207 случаев;

Хмельницкая область – 34840 случаев;

Черкасская область – 31607 случаев;

Черновицкая область – 36889 случаев;

Черниговская область – 24411 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украине получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины против коронавируса. Началась подготовка к надлежащей транспортировке препарата.