Минздрав сообщил о 6,5 тыс. больных COVID-19 в Украине за сутки
По состоянию на утро понедельника, 11 декабря, в Украине официально подтверждены 900 666 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 451 – обнаружено за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 15 247 человек (+93 за сутки), а506 718 пациентов (+5 154 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.
Проведено тестирований за сутки – 25 582 (в частности методом ПЦР – 20 493, методом ИФА – 50 89).
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 91743 случаи;
Винницкая область – 19866 случаев;
Волынская область – 28246 случаев;
Днепропетровская область – 49535 случаев;
Донецкая область – 29660 случаев;
Житомирская область – 34491 случай;
Закарпатская область – 26153 случая;
Запорожская область – 42435 случаев;
Ивано-Франковская область – 40768 случаев;
Киевская область – 49044 случая;
Кировоградская область – 7225 случаев;
Луганская область – 7929 случаев;
Львовская область – 53844 случая;
Николаевская область – 24099 случаев;
Одесская область – 58283 случая;
Полтавская область – 29450 случаев;
Ривненская область – 36262 случая;
Сумская область – 35968 случаев;
Тернопольская область – 31283 случая;
Харьковская область – 62428 случаев;
Херсонская область – 14207 случаев;
Хмельницкая область – 34840 случаев;
Черкасская область – 31607 случаев;
Черновицкая область – 36889 случаев;
Черниговская область – 24411 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украине получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины против коронавируса. Началась подготовка к надлежащей транспортировке препарата.