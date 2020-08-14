Коронавирусом в Украине заразились рекордные 1 732 человека: статистика Минздрава на 14 августа

По состоянию на утро пятницы, 14 августа, в Украине официально подтверждены 87 872 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 732 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 011 человек (+19 за сутки), а 46 797 пациентов (+581) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 35 237 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 205, Львовской – 184, Одесской – 160, Ивано-Франковской – 138, Черновицкой – 154 и городе Киев – 158.

Напомним, что предыдущий антирекорд по количеству зараженных за сутки в Украине был установлен вчера, 13 августа. Тогда заболели 1 592 человека.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3129 случаев;

Волынская область – 4529 случаев;

Днепропетровская область – 1658 случаев;

Донецкая область – 1049 случаев;

Житомирская область – 2333 случая;

Закарпатская область – 6080 случаев;

Запорожская область – 1038 случаев;

Ивано-Франковская область – 6320 случаев;

Кировоградская область – 739 случаев;

г. Киев – 10160 случаев;

Киевская область – 4429 случаев;

Львовская область – 11 658 случаев;

Луганская область – 171 случай;

Николаевская область – 770 случаев;

Одесская область – 4732 случая;

Полтавская область – 533 случая;

Ривненская область – 7326 случаев;

Сумская область – 783 случая;

Тернопольская область – 3538 случаев;

Харьковская область – 5583 случая;

Херсонская область – 290 случаев;

Хмельницкая область – 1514 случаев;

Черновицкая область – 7264 случая;

Черкасская область – 1092 случая;

Черниговская область – 1154 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 августа в центр поступило 2 132 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 144 640 сообщений.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине изменили разделение на карантинные зоны, включив в "красную" некоторые районы и города во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенский и Одесской областях.