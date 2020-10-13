Коронавирусом в Украине заразились уже более 270 тысяч: статистика Минздрава на 13 октября

По состоянию на утро вторника, 13 октября, в Украине официально подтверждены 270 587 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5133 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 5122 человека (+107 за сутки), а 116 562 пациента (+2 152) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 51 205 человек.

Регионами с самым быстрым приростом количества больных коронавирусом 12 октября стали город Киев (+397 за сутки), Харьковская область (+439) и Львовщина (+341).

Распространение коронавируса в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область 7726 случаев;

Волынская область 9955 случаев;

Днепропетровская область 9272 случая;

Донецкая область 5961 случай;

Житомирская область 8661 случай;

Закарпатская область 11 042 случая;

Запорожская область 5762 случая;

Ивано-Франковская область 15 580 случаев;

Кировоградская область 1355 случаев;

г. Киев 28 090 случаев;

Киевская область 11 525 случаев;

Львовская область 23 129 случаев;

Луганская область 1917 случаев;

Николаевская область 4867 случаев;

Одесская область 17 047 случаев;

Полтавская область 4906 случаев;

Ривненская область 14 868 случаев;

Сумская область 7485 случаев;

Тернопольская область 16 250 случаев;

Харьковская область 25 625 случаев;

Херсонская область 2024 случая;

Хмельницкая область 9230 случаев;

Черновицкая область 16649 случаев;

Черкасская область 5849 случаев;

Черниговская область 5812 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса в Украине. Минздрав

Динамика числа подтвержденных активных больных COVID-19

Показатели инцидентности в Украине

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения

Динамика роста подозрительных и официально подтвержденных случаев заболевания

Зоны карантина в Украине

Карантин в Украине усилят

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения предложит продлить карантин в Украине до 31 декабря 2020 года из-за роста случаев заболевания коронавирусом.