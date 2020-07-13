Коронавирусом заразились более 54 тыс. украинцев: статистика Минздрава на 13 июля

Карина Бондаренко Общество 08:55, 13.07.2020 Обновлено: 08:55, 13.07.2020

По состоянию на утро понедельника, 13 июля, в Украине официально подтверждены 54 133 случая коронавирусной инфекции. Из них 612 обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1 398 человек (+15 за сутки), а 26 503 пациента (+385) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине мужчину судили из-за неправильно надетой маски и отсутствия перчаток.

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