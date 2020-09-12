Количество больных COVID-19 в Украине перевалило за 150 тысяч: статистика Минздрава на 12 сентября
По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине официально подтверждено 151 859 случаев заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки в стране было выявлено 3 103 новых больных.
Между тем смертность от коронавируса возросла до 3 148 человек (+72 за сутки). Вместе с тем уже 68 346 пациентов (+ 1 341 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные мониторинга на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
Позже информацию подтвердил во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Он также отметил, что в Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки.
За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 обнаружили:
Киев – 428;
Харьковская область – 292;
Тернопольская область – 280;
Хмельницкая область – 155;
Ровенская область – 152;
Львовская область – 148;
Черновицкая область – 141;
Житомирская область – 139;
Ивано-Франковская область – 130.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в:
Винницкая область – 4756 случаев;
Волынская область – 6224 случая;
Днепропетровская область – 3176 случаев;
Донецкая область – 2026 случаев;
Житомирская область – 4194 случая;
Закарпатская область – 8532 случая;
Запорожская область – 2242 случая;
Ивано-Франковская область – 11 083 случая;
Кировоградская область – 892 случая;
г. Киев – 16951 случай;
Киевская область – 6750 случаев;
Львовская область – 16 774 случая;
Луганская область – 562 случая;
Николаевская область – 1929 случаев;
Одесская область – 9382 случая;
Полтавская область – 1161 случай;
Ривненская область – 10 369 случаев;
Сумская область – 2323 случая;
Тернопольская область – 8657 случаев;
Харьковская область – 12 404 случая;
Херсонская область – 596 случаев;
Хмельницкая область – 3850 случаев;
Черновицкая область – 11 988 случаев;
Черкасская область – 2384 случая;
Черниговская область – 2654 случая.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с полуночи 14 сентября начнет действовать новое эпидемиологическое зонирования. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.