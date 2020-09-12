Количество больных COVID-19 в Украине перевалило за 150 тысяч: статистика Минздрава на 12 сентября

По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине официально подтверждено 151 859 случаев заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки в стране было выявлено 3 103 новых больных.

Между тем смертность от коронавируса возросла до 3 148 человек (+72 за сутки). Вместе с тем уже 68 346 пациентов (+ 1 341 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные мониторинга на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Коронавирус в Украине. Статистика СНБО

Позже информацию подтвердил во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Он также отметил, что в Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки.

За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 обнаружили:

Киев – 428;

Харьковская область – 292;

Тернопольская область – 280;

Хмельницкая область – 155;

Ровенская область – 152;

Львовская область – 148;

Черновицкая область – 141;

Житомирская область – 139;

Ивано-Франковская область – 130.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в:

Винницкая область – 4756 случаев;

Волынская область – 6224 случая;

Днепропетровская область – 3176 случаев;

Донецкая область – 2026 случаев;

Житомирская область – 4194 случая;

Закарпатская область – 8532 случая;

Запорожская область – 2242 случая;

Ивано-Франковская область – 11 083 случая;

Кировоградская область – 892 случая;

г. Киев – 16951 случай;

Киевская область – 6750 случаев;

Львовская область – 16 774 случая;

Луганская область – 562 случая;

Николаевская область – 1929 случаев;

Одесская область – 9382 случая;

Полтавская область – 1161 случай;

Ривненская область – 10 369 случаев;

Сумская область – 2323 случая;

Тернопольская область – 8657 случаев;

Харьковская область – 12 404 случая;

Херсонская область – 596 случаев;

Хмельницкая область – 3850 случаев;

Черновицкая область – 11 988 случаев;

Черкасская область – 2384 случая;

Черниговская область – 2654 случая.

Коронавирус в Украине. Карта СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с полуночи 14 сентября начнет действовать новое эпидемиологическое зонирования. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.