Количество больных COVID-19 в Украине перевалило за 150 тысяч: статистика Минздрава на 12 сентября

По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине официально подтверждено 151 859 случаев заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки в стране было выявлено 3103 новых больных.

Между тем смертность от коронавируса возросла до 3148 человек (+72 за сутки). Вместе с тем уже 68 346 пациентов (+ 1 341 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные мониторинга на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

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