От COVID-19 в Украине умерли уже более 5 тысяч человек: статистика Минздрава на 12 октября

Карина Бондаренко Общество 08:52, 12.10.2020 Обновлено: 23:24, 12.10.2020

По состоянию на утро понедельника, 12 октября, в Украине официально подтверждены 265 454 случая коронавирусной инфекции. Из них 4420 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 5015 человек (+43 за сутки), а 114 410 пациентов (+903) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Министр сообщил, что в Украине третий ребенок умер от коронавируса.

За прошедшие сутки протестирован на коронавирусную инфекцию 21 906 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса 11 октября зарегистрировано в Харьковской области – 741, Сумской – 418, Полтавской – 244, Хмельницкой – 219 и Киевской – 213.

Статистика по коронавирусу в Украине.
Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область 7637 случаев;

  • Волынская область 9791 случай;

  • Днепропетровская область 8967 случаев;

  • Донецкая область 5699 случаев;

  • Житомирская область 8464 случая;

  • Закарпатская область 10 935 случаев;

  • Запорожская область 5589 случаев;

  • Ивано-Франковская область 15 379 случаев;

  • Кировоградская область 1325 случаев;

  • г. Киев 27 693 случая;

  • Киевская область 11 309 случаев;

  • Львовская область 22 788 случаев;

  • Луганская область 1852 случая;

  • Николаевская область 4708 случаев;

  • Одесская область 16 770 случаев;

  • Полтавская область 4621 случай;

  • Ривненская область 14 696 случаев;

  • Сумская область 7280 случаев;

  • Тернопольская область 15 992 случая;

  • Харьковская область 25 186 случаев;

  • Херсонская область 1985 случаев;

  • Хмельницкая область 9011 случаев;

  • Черновицкая область 16 488 случаев;

  • Черкасская область 5668 случаев;

  • Черниговская область 5621 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 12 октября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Оно установлено на 14 дней.

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