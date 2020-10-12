От COVID-19 в Украине умерли уже более 5 тысяч человек: статистика Минздрава на 12 октября
По состоянию на утро понедельника, 12 октября, в Украине официально подтверждены 265 454 случая коронавирусной инфекции. Из них 4420 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 5015 человек (+43 за сутки), а 114 410 пациентов (+903) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Министр сообщил, что в Украине третий ребенок умер от коронавируса.
За прошедшие сутки протестирован на коронавирусную инфекцию 21 906 человек.
Наибольшее количество случаев коронавируса 11 октября зарегистрировано в Харьковской области – 741, Сумской – 418, Полтавской – 244, Хмельницкой – 219 и Киевской – 213.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область 7637 случаев;
Волынская область 9791 случай;
Днепропетровская область 8967 случаев;
Донецкая область 5699 случаев;
Житомирская область 8464 случая;
Закарпатская область 10 935 случаев;
Запорожская область 5589 случаев;
Ивано-Франковская область 15 379 случаев;
Кировоградская область 1325 случаев;
г. Киев 27 693 случая;
Киевская область 11 309 случаев;
Львовская область 22 788 случаев;
Луганская область 1852 случая;
Николаевская область 4708 случаев;
Одесская область 16 770 случаев;
Полтавская область 4621 случай;
Ривненская область 14 696 случаев;
Сумская область 7280 случаев;
Тернопольская область 15 992 случая;
Харьковская область 25 186 случаев;
Херсонская область 1985 случаев;
Хмельницкая область 9011 случаев;
Черновицкая область 16 488 случаев;
Черкасская область 5668 случаев;
Черниговская область 5621 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 12 октября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Оно установлено на 14 дней.