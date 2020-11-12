Коронавирусом в Украине впервые заразились более 11 тысяч человек за сутки: статистика Минздрава на 12 ноября
По состоянию на утро четверга, 12 ноября, в Украине официально подтверждены 500 865 случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 057 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.
От COVID-19 в стране умерли уже 9 145 человек (+198 за сутки), а 227 694 пациента (+6 235 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.
Проведено тестирований за сутки – 77149 (в частности методом ПЦР – 46933, методом ИФА – 30216).
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 47563 случаи;
Винницкая область – 13153 случаи;
Волынская область – 17610 случаев;
Днепропетровская область – 19169 случаев;
Донецкая область – 15478 случаев;
Житомирская область – 20589 случаев;
Закарпатская область – 18470 случаев;
Запорожская область – 16084 случаи;
Ивано-Франковская область – 26252 случаи;
Киевская область – 22431 случай;
Кировоградская область – 3422 случая;
Луганская область – 4822 случая;
Львовская область – 35535 случаев;
Николаевская область – 11373 случаи;
Одесская область – 30704 случаи;
Полтавская область – 13767 случаев;
Ривненская область – 23585 случаев;
Сумская область – 16101 случай;
Тернопольская область – 22798 случаев;
Харьковская область – 45469 случаев;
Херсонская область – 6272 случая;
Хмельницкая область – 21392 случаи;
Черкасская область – 11323 случаи;
Черновицкая область – 26699 случаев;
Черниговская область – 10804 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.