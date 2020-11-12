Коронавирусом в Украине впервые заразились более 11 тысяч человек за сутки: статистика Минздрава на 12 ноября

По состоянию на утро четверга, 12 ноября, в Украине официально подтверждены 500 865 случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 057 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.

От COVID-19 в стране умерли уже 9 145 человек (+198 за сутки), а 227 694 пациента (+6 235 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

Проведено тестирований за сутки – 77149 (в частности методом ПЦР – 46933, методом ИФА – 30216).

В Украине установлен рекорд. Максим Степанов в Facebook

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 47563 случаи;

Винницкая область – 13153 случаи;

Волынская область – 17610 случаев;

Днепропетровская область – 19169 случаев;

Донецкая область – 15478 случаев;

Житомирская область – 20589 случаев;

Закарпатская область – 18470 случаев;

Запорожская область – 16084 случаи;

Ивано-Франковская область – 26252 случаи;

Киевская область – 22431 случай;

Кировоградская область – 3422 случая;

Луганская область – 4822 случая;

Львовская область – 35535 случаев;

Николаевская область – 11373 случаи;

Одесская область – 30704 случаи;

Полтавская область – 13767 случаев;

Ривненская область – 23585 случаев;

Сумская область – 16101 случай;

Тернопольская область – 22798 случаев;

Харьковская область – 45469 случаев;

Херсонская область – 6272 случая;

Хмельницкая область – 21392 случаи;

Черкасская область – 11323 случаи;

Черновицкая область – 26699 случаев;

Черниговская область – 10804 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.