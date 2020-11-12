Коронавирусом в Украине впервые заразились более 11 тысяч человек за сутки: статистика Минздрава на 12 ноября

По состоянию на утро четверга, 12 ноября, в Украине официально подтверждены 500 865 случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 057 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.

От COVID-19 в стране умерли уже 9 145человек (+198 за сутки), а 227 694пациента (+6 235 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.