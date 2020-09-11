В Украине впервые более 3 тысяч больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 11 сентября

По состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Украине официально подтверждены 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3144 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 3076 человек (+53 за сутки), а 67 005 пациентов (+1128) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 50 898 человек.

За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 обнаружили:

Киев – 404

Тернопольская область – 302

Одесская область – 283

Харьковская область – 280

Хмельницкая область – 198

Львовская область – 174

Ивано-Франковская область – 151

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4690 случаев;

Волынская область – 6161 случай;

Днепропетровская область – 3093 случая;

Донецкая область – 1942 случая;

Житомирская область – 4055 случаев;

Закарпатская область – 8453 случая;

Запорожская область – 2136 случаев;

Ивано-Франковская область – 10 953 случая;

Кировоградская область – 885 случаев;

г. Киев – 16 523 случая;

Киевская область – 6648 случаев;

Львовская область – 16 626 случаев;

Луганская область – 532 случая;

Николаевская область – 1851 случай;

Одесская область – 9157 случаев;

Полтавская область – 1130 случаев;

Ривненская область – 10 217 случаев;

Сумская область – 2229 случаев;

Тернопольская область – 8377 случаев;

Харьковская область – 12 112 случаев;

Херсонская область – 576 случаев;

Хмельницкая область – 3695 случаев;

Черновицкая область – 11 847 случаев;

Черкасская область – 2294 случая;

Черниговская область – 2574 случая.

Динамика роста подозрительных и официально подтвержденных случаев заболевания.

Динамика количественных показателей смертей и вылеченных.

Региональное распределение подозрений на COVID-19.

Показатели инцидентности в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с полуночи 14 сентября начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.