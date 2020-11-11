Коронавирусом в Украине заразились более 10,6 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 11 ноября

По состоянию на утро среды, 11 ноября, в Украине официально подтверждены 489 808 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 611 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 8 947 человек (+191 за сутки), а 221 459 пациентов (+6 802 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Проведено тестирований за сутки – 73 285 (в частности методом ПЦР – 43908, методом ИФА – 29377).

г. Киев – 46632 случая;

Винницкая область – 12970 случаев;

Волынская область – 17236 случаев;

Днепропетровская область – 18690 случаев;

Донецкая область – 15066 случаев;

Житомирская область – 20194 случая;

Закарпатская область – 18056 случаев;

Запорожская область – 15285 случаев;

Ивано-Франковская область – 25643 случая;

Киевская область – 21731 случай;

Кировоградская область – 3280 случаев;

Луганская область – 4738 случаев;

Львовская область – 34988 случаев;

Николаевская область – 11092 случая;

Одесская область – 30041 случай;

Полтавская область – 13143 случая;

Ривненская область – 23035 случаев;

Сумская область – 15662 случая;

Тернопольская область – 22549 случаев;

Харьковская область – 44948 случаев;

Херсонская область – 6075 случаев;

Хмельницкая область – 20826 случаев;

Черкасская область – 11063 случая;

Черновицкая область – 26301 случай;

Черниговская область – 10564 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, карантин выходного дня в Украине хотя и повлияет на заболеваемость, но не сможет радикально изменить ситуацию с COVID-19, в отличие от повторного локдауна. Об этом заявил врач-инфекционист Вадим Аристов.