Коронавирусом в Украине заразились 13,5 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 11 декабря
По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в Украине официально подтверждены 872 228 случаев коронавирусной инфекции. Из них 13 514 – обнаружено за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 14 755 человек (+285 за сутки), а 480 348 пациентов (+15 327 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 88317 случаев;
Винницкая область – 19481 случай;
Волынская область – 27537 случаев;
Днепропетровская область – 47650 случаев;
Донецкая область – 28391 случай;
Житомирская область – 33405 случаев;
Закарпатская область – 25693 случая;
Запорожская область – 40653 случая;
Ивано-Франковская область – 40282 случая;
Киевская область – 46998 случаев;
Кировоградская область – 6921 случай;
Луганская область – 7615 случаев;
Львовская область – 52578 случаев;
Николаевская область – 22980 случаев;
Одесская область – 55714 случаев;
Полтавская область – 28435 случаев;
Ривненская область – 35452 случая;
Сумская область – 34996 случаев;
Тернопольская область – 30738 случаев;
Харьковская область – 61424 случая;
Херсонская область – 13401 случай;
Хмельницкая область – 33958 случаев;
Черкасская область – 30133 случая;
Черновицкая область – 36286 случаев;
Черниговская область – 23190 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине во время пандемии. Аномального роста количества больных сезонными инфекциями во время пандемии коронавируса нет.