Коронавирусом в Украине заразились 13,5 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 11 декабря

По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в Украине официально подтверждены 872 228 случаев коронавирусной инфекции. Из них 13 514 – обнаружено за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 14 755 человек (+285 за сутки), а 480 348 пациентов (+15 327 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 88317 случаев;

Винницкая область – 19481 случай;

Волынская область – 27537 случаев;

Днепропетровская область – 47650 случаев;

Донецкая область – 28391 случай;

Житомирская область – 33405 случаев;

Закарпатская область – 25693 случая;

Запорожская область – 40653 случая;

Ивано-Франковская область – 40282 случая;

Киевская область – 46998 случаев;

Кировоградская область – 6921 случай;

Луганская область – 7615 случаев;

Львовская область – 52578 случаев;

Николаевская область – 22980 случаев;

Одесская область – 55714 случаев;

Полтавская область – 28435 случаев;

Ривненская область – 35452 случая;

Сумская область – 34996 случаев;

Тернопольская область – 30738 случаев;

Харьковская область – 61424 случая;

Херсонская область – 13401 случай;

Хмельницкая область – 33958 случаев;

Черкасская область – 30133 случая;

Черновицкая область – 36286 случаев;

Черниговская область – 23190 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине во время пандемии. Аномального роста количества больных сезонными инфекциями во время пандемии коронавируса нет.