Коронавирусом в Украине заразились 13,5 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 11 декабря

Карина Бондаренко Общество 08:15, 11.12.2020 Обновлено: 09:00, 11.12.2020

По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в Украине официально подтверждены 872 228 случаев коронавирусной инфекции. Из них 13 514 – обнаружено за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 14 755 человек (+285 за сутки), а 480 348 пациентов (+15 327 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 88317 случаев;

  • Винницкая область – 19481 случай;

  • Волынская область – 27537 случаев;

  • Днепропетровская область – 47650 случаев;

  • Донецкая область – 28391 случай;

  • Житомирская область – 33405 случаев;

  • Закарпатская область – 25693 случая;

  • Запорожская область – 40653 случая;

  • Ивано-Франковская область – 40282 случая;

  • Киевская область – 46998 случаев;

  • Кировоградская область – 6921 случай;

  • Луганская область – 7615 случаев;

  • Львовская область – 52578 случаев;

  • Николаевская область – 22980 случаев;

  • Одесская область – 55714 случаев;

  • Полтавская область – 28435 случаев;

  • Ривненская область – 35452 случая;

  • Сумская область – 34996 случаев;

  • Тернопольская область – 30738 случаев;

  • Харьковская область – 61424 случая;

  • Херсонская область – 13401 случай;

  • Хмельницкая область – 33958 случаев;

  • Черкасская область – 30133 случая;

  • Черновицкая область – 36286 случаев;

  • Черниговская область – 23190 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине во время пандемии. Аномального роста количества больных сезонными инфекциями во время пандемии коронавируса нет.

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