COVID-19 в Украине заболели более 83 тысяч: статистика Минздрава на 11 августа

По состоянию на утро вторника, 11 августа, в Украине официально подтверждены 83 115 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 158 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умер уже 1 951 человек (+29 за сутки), а 44 934 пациентов (+575) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестирован на коронавирусную инфекцию 32 412 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали во Львовской области – 161, Одесской – 134, Харьковской – 129 и Ивано-Франковской – 114.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3002 случая;

Волынская область - 4375 случаев;

Днепропетровская область - 1571 случай;

Донецкая область - 982 случая;

Житомирская область - 2178 случаев;

Закарпатская область - 5875 случаев;

Запорожская область - 959 случаев;

Ивано-Франковская область - 5911 случаев;

Кировоградская область - 725 случаев;

г. Киев - 9687 случаев;

Киевская область - 4239 случаев;

Львовская область - 11 142 случая;

Луганская область - 157 случаев;

Николаевская область - 729 случаев;

Одесская область - 4364 случая;

Полтавская область - 503 случая;

Ривненская область - 7018 случаев;

Сумская область - 702 случая;

Тернопольская область - 3375 случаев;

Харьковская область - 5030 случаев;

Херсонская область - 271 случай;

Хмельницкая область - 1376 случаев;

Черновицкая область - 6867 случаев;

Черкасская область - 1039 случаев;

Черниговская область - 1038 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 августа в центр поступило 1 537 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 138 695 сообщений.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Польша отменила 14-дневный карантин для пассажиров авиарейсов из Украины.