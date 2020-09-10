В Украине уже более 145 тысяч больных COVID-19: статистика Минздрава на 10 сентября

По состоянию на утро четверга, 10 сентября, в Украине официально подтверждены 145 612 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2582 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3023 человека (+44 за сутки), а 65 877 пациентов (+1174) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 55 503 человека.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 339, в Киеве – 298, Тернопольской – 251, Львовской – 183, Хмельницкой – 142.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4606 случаев;

Волынская область – 6092 случая;

Днепропетровская область – 3012 случаев;

Донецкая область – 1852 случая;

Житомирская область – 3938 случаев;

Закарпатская область – 8359 случаев;

Запорожская область – 2081 случай;

Ивано-Франковская область – 10802 случаи;

Кировоградская область – 874 случая;

г. Киев – 16119 случаев;

Киевская область – 6554 случая;

Львовская область – 16452 случаи;

Луганская область – 503 случая;

Николаевская область – 1766 случаев;

Одесская область – 8874 случая;

Полтавская область – 1069 случаев;

Ривненская область – 10073 случаи;

Сумская область – 2187 случаев;

Тернопольская область – 8075 случаев;

Харьковская область – 11832 случаи;

Херсонская область – 558 случаев;

Хмельницкая область – 3497 случаев;

Черновицкая область – 11715 случаев;

Черкасская область – 2177 случаев;

Черниговская область – 2545 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Динамика роста подозрительных и официально подтвержденных случаев.

Динамика количественных показателей смертей и вылеченных.

Региональное распределение подозрений на COVID-19.

Показатели инцидентности в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Тернопольской области из-за большого количества новых зараженных COVID-19 кареты скорой помощи часами ждут, чтобы госпитализировать пациентов.