Украина достигла "COVID-рекордов" по смертности и госпитализациям. Статистика Минздрава на 10 октября
По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине официально подтверждены 256 266 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5728 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 4887 человек (+108 за сутки), а 112 570 пациентов (+1920) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В больницы было госпитализировано еще 990 человек с коронавирусом, что стало рекордом за все время пандемии в Украине. Также установлен рекорд по количеству летальных случаев COVID-19 за сутки – 108.
За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 58 126 человек.
Наибольшее количество новых случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве – 532, Харьковской области – 510, Хмельницкой области – 402, Одесской области – 338, Житомирской и Тернопольской – 306.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 7466 случаев;
Волынская область – 9527 случаев;
Днепропетровская область – 8580 случаев;
Донецкая область – 5599 случаев;
Житомирская область – 8024 случая;
Закарпатская область – 10761 случай;
Запорожская область – 5346 случаев;
Ивано-Франковская область – 15000 случаев;
Кировоградская область – 1288 случаев;
г. Киев – 26995 случаев;
Киевская область – 10892 случая;
Львовская область – 22386 случаев;
Луганская область – 1712 случаев;
Николаевская область – 4394 случая;
Одесская область – 16445 случаев;
Полтавская область – 4206 случаев;
Ривненская область – 14259 случаев;
Сумская область – 6633 случая;
Тернопольская область – 15590 случаев;
Харьковская область – 23852 случая;
Херсонская область – 1806 случаев;
Хмельницкая область – 8464 случая;
Черновицкая область – 16137 случаев;
Черкасская область – 5479 случаев;
Черниговская область – 5425 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее,глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине появится альтернатива ПЦР-тестированию на COVID-19. Это тесты на антиген, которые позволят увеличить количество проверок людей с подозрением на инфицирование.