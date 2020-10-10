Украина достигла "COVID-рекордов" по смертности и госпитализациям. Статистика Минздрава на 10 октября

По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине официально подтверждены 256 266 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5728 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 4887 человек (+108 за сутки), а 112 570 пациентов (+1920) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В больницы было госпитализировано еще 990 человек с коронавирусом, что стало рекордом за все время пандемии в Украине. Также установлен рекорд по количеству летальных случаев COVID-19 за сутки – 108.

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 58 126 человек.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве – 532, Харьковской области – 510, Хмельницкой области – 402, Одесской области – 338, Житомирской и Тернопольской – 306.

Статистика заболеваемости в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 7466 случаев;

Волынская область – 9527 случаев;

Днепропетровская область – 8580 случаев;

Донецкая область – 5599 случаев;

Житомирская область – 8024 случая;

Закарпатская область – 10761 случай;

Запорожская область – 5346 случаев;

Ивано-Франковская область – 15000 случаев;

Кировоградская область – 1288 случаев;

г. Киев – 26995 случаев;

Киевская область – 10892 случая;

Львовская область – 22386 случаев;

Луганская область – 1712 случаев;

Николаевская область – 4394 случая;

Одесская область – 16445 случаев;

Полтавская область – 4206 случаев;

Ривненская область – 14259 случаев;

Сумская область – 6633 случая;

Тернопольская область – 15590 случаев;

Харьковская область – 23852 случая;

Херсонская область – 1806 случаев;

Хмельницкая область – 8464 случая;

Черновицкая область – 16137 случаев;

Черкасская область – 5479 случаев;

Черниговская область – 5425 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Динамика роста подозрительных и официально подтвержденных случаев заболевания.

Динамика числа подтвержденных активных больных COVID-19.

Показатели инцидентности в Украине.

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее,глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине появится альтернатива ПЦР-тестированию на COVID-19. Это тесты на антиген, которые позволят увеличить количество проверок людей с подозрением на инфицирование.