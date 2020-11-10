Коронавирусом в Украине заразились почти 11 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 10 ноября
По состоянию на утро вторника, 10 ноября, в Украине официально подтверждены 479 197 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 842 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.
От COVID-19 в стране умерли уже 8 756 человек (+191 за сутки), а 214 657пациентов (+5 514 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.
Проведено тестирований за сутки – 68 962 (в частности методом ПЦР – 42 966, методом ИФА – 25 996).
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 45667 случаев;
Винницкая область – 12765 случаев;
Волынская область – 16821 случай;
Днепропетровская область – 18324 случаи;
Донецкая область – 14578 случаев;
Житомирская область – 19616 случаев;
Закарпатская область – 17620 случаев;
Запорожская область – 14693 случаи;
Ивано-Франковская область – 25054 случаи;
Киевская область – 21038 случаев;
Кировоградская область – 3204 случая;
Луганская область – 4643 случая;
Львовская область – 34304 случаи;
Николаевская область – 10787 случаев;
Одесская область – 29336 случаев;
Полтавская область – 12723 случаи;
Ривненская область – 22622 случаи;
Сумская область – 15297 случаев;
Тернопольская область – 22389 случаев;
Харьковская область – 44466 случаев;
Херсонская область – 5833 случая;
Хмельницкая область – 20328 случаев;
Черкасская область – 10919 случаев;
Черновицкая область – 25835 случаев;
Черниговская область – 10335 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.