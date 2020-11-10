Коронавирусом в Украине заразились почти 11 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 10 ноября

По состоянию на утро вторника, 10 ноября, в Украине официально подтверждены 479 197 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 842 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.

От COVID-19 в стране умерли уже 8 756 человек (+191 за сутки), а 214 657пациентов (+5 514 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

Проведено тестирований за сутки – 68 962 (в частности методом ПЦР – 42 966, методом ИФА – 25 996).

г. Киев – 45667 случаев;

Винницкая область – 12765 случаев;

Волынская область – 16821 случай;

Днепропетровская область – 18324 случаи;

Донецкая область – 14578 случаев;

Житомирская область – 19616 случаев;

Закарпатская область – 17620 случаев;

Запорожская область – 14693 случаи;

Ивано-Франковская область – 25054 случаи;

Киевская область – 21038 случаев;

Кировоградская область – 3204 случая;

Луганская область – 4643 случая;

Львовская область – 34304 случаи;

Николаевская область – 10787 случаев;

Одесская область – 29336 случаев;

Полтавская область – 12723 случаи;

Ривненская область – 22622 случаи;

Сумская область – 15297 случаев;

Тернопольская область – 22389 случаев;

Харьковская область – 44466 случаев;

Херсонская область – 5833 случая;

Хмельницкая область – 20328 случаев;

Черкасская область – 10919 случаев;

Черновицкая область – 25835 случаев;

Черниговская область – 10335 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.