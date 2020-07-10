В Украине за сутки выздоровели рекордное количество больных COVID-19: статистика Минздрава на 10 июля

Степанов озвучил статистику по коронавирусу в Украине.

По состоянию на утро пятницы, 10 июля, в Украине официально подтверждены 52 043 случая коронавирусной инфекции. Из них 819 обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1 345 человек (+18 за сутки), а 24 800 пациентов (+1 016) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки было осуществлен 27 281 тест на коронавирусную инфекцию.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Закарпатской – 112, Львовской – 82, Ривненской – 74 и городе Киев – 118.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, в мире установили новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусной инфекцией за сутки.