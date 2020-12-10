COVID-19 в Украине заболели более 13 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 10 декабря
По состоянию на утро четверга, 10 декабря, в Украине официально подтверждены 858 714 случаев коронавирусной инфекции. Из них13 371 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 14 470 человек (+266 за сутки), а 465 021 пациент (+13 903 за сутки) полностью победил болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.
Проведено тестирований за сутки – 67 142 (в частности методом ПЦР – 41 279, методом ИФА – 25 863).
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 86437 случаев;
Винницкая область – 19206 случаев;
Волынская область – 27194 случая;
Днепропетровская область – 46891 случай;
Донецкая область – 27678 случаев;
Житомирская область – 32987 случаев;
Закарпатская область – 25344 случая;
Запорожская область – 39758 случаев;
Ивано-Франковская область – 40007 случаев;
Киевская область – 46211 случаев;
Кировоградская область – 6744 случая;
Луганская область – 7436 случаев;
Львовская область – 51915 случаев;
Николаевская область – 22621 случай;
Одесская область – 54840 случаев;
Полтавская область – 27772 случая;
Ривненская область – 35034 случая;
Сумская область – 34611 случаев;
Тернопольская область – 30462 случая;
Харьковская область – 60992 случая;
Херсонская область – 13039 случаев;
Хмельницкая область – 33426 случаев;
Черкасская область – 29449 случаев;
Черновицкая область – 36044 случая;
Черниговская область – 22616 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по прогнозам правительства, в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.