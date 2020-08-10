В Украине прибавилось более тысячи зараженных COVID-19: статистика Минздрава на 10 августа

Карина Бондаренко Общество 09:00, 10.08.2020 Обновлено: 09:01, 10.08.2020

По состоянию на утро понедельника, 10 августа, в Украине официально подтверждены 81 957 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 008 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 922 человека (+25 за сутки), а 44 359 пациентов (+387) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, врач назвала доступное средство от пневмонии в Украине.

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