COVID-19 в Украине заболели более двух тысяч за сутки: статистика Минздрава на 1 сентября

По состоянию на утро вторника, 1 сентября, в Украине официально подтверждены 123 303 случая коронавирусной инфекции. Из них 2 088 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 605 человек (+48 за сутки), а 57 802 пациента (+688) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 42 068 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 262, Одесской – 211, Львовской – 193, Тернопольской – 180, Ивано-Франковской – 169, Черновицкой – 177 и городе Киев – 176.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4044 случая;

Волынская область – 5523 случая;

Днепропетровская область – 2398 случаев;

Донецкая область – 1448 случаев;

Житомирская область – 3382 случая;

Закарпатская область – 7600 случаев;

Запорожская область – 1627 случаев;

Ивано-Франковская область – 9348 случаев;

Кировоградская область – 816 случаев;

г. Киев – 13546 случаев;

Киевская область – 5755 случаев;

Львовская область – 14703 случаи;

Луганская область – 320 случаев;

Николаевская область – 1284 случая;

Одесская область – 7494 случая;

Полтавская область – 808 случаев;

Ривненская область – 9269 случаев;

Сумская область – 1532 случая;

Тернопольская область – 6194 случая;

Харьковская область – 9338 случаев;

Херсонская область – 400 случаев;

Хмельницкая область – 2519 случаев;

Черновицкая область – 10420 случаев;

Черкасская область – 1594 случая;

Черниговская область – 1941 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве могут закрыть метро и наземный транспорт. Мэр столицы Виталий Кличко назвал условие.