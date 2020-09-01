COVID-19 в Украине заболели более двух тысяч за сутки: статистика Минздрава на 1 сентября

Максим Степанов озвучил статистику по коронавирусу в Украине. Коллаж

По состоянию на утро вторника, 1 сентября, в Украине официально подтверждены 123 303 случая коронавирусной инфекции. Из них 2 088 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 605 человек (+48 за сутки). Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве могут закрыть метро и наземный транспорт. Мэр столицы Виталий Кличко назвал условие.

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