В Украине снова максимальное количество больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 1 октября

По состоянию на утро четверга, 1 октября, в Украине официально подтверждены 213 028 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4069 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 4193 человека (+64 за сутки), а 94 443 пациентов (+2083) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 53 022 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса 30 сентября зарегистрировано в Харьковской области – 450, Днепропетровской области – 266, Одесской области – 260, Тернопольской области – 253 и Киеве – 377.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 6308 случаев;

Волынская область – 8194 случая;

Днепропетровская область – 6088 случаев;

Донецкая область – 3557 случаев;

Житомирская область – 6088 случаев;

Закарпатская область – 9918 случаев;

Запорожская область – 4128 случаев;

Ивано-Франковская область – 13837 случаев;

Кировоградская область – 1127 случаев;

м. Киев – 23155 случаев;

Киевская область – 9279 случаев;

Львовская область – 20590 случаев;

Луганская область – 1091 случай;

Николаевская область – 3270 случаев;

Одесская область – 13789 случаев;

Полтавская область – 2345 случаев;

Ровенская область – 12554 случаи;

Сумская область – 4435 случаев;

Тернопольская область – 13767 случаев;

Харьковская область – 19128 случаев;

Херсонская область – 1168 случаев;

Хмельницкая область – 6188 случаев;

Черновицкая область – 14605 случаев;

Черкасская область – 4165 случаев;

Черниговская область – 4254 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что показатель госпитализации инфицированных коронавирусом в стране приближается к рекордному показателю.