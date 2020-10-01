В Украине снова максимальное количество больных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 1 октября

По состоянию на утро четверга, 1 октября, в Украине официально подтверждены 213 028 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4069 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 4193 человека (+64 за сутки), а 94 443 пациентов (+2083) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что показатель госпитализации инфицированных коронавирусом в стране приближается к рекордному показателю.