Коронавирус продолжил атаку, добавилось больше 600 случаев: статистика Минздрава на 1 июля

Карина Бондаренко Общество 08:56, 1.07.2020 Обновлено: 10:18, 1.07.2020

По состоянию на утро среды, 1 июля, в Украине официально подтверждены 44 998 случаев коронавирусной инфекции. Из них 664 были обнаружены за прошедшие сутки, что на 42 ниже, чем за день до этого.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1173 человека (+14 за сутки), а 19 548 пациентов (+433) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 143, Закарпатской – 72, Ривненской – 72.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 1876 случаев;

  • Волынская область – 2427 случаев;

  • Днепропетровская область – 1090 случаев;

  • Донецкая область – 484 случая;

  • Житомирская область – 1408 случаев;

  • Закарпатская область – 2961 случай;

  • Запорожская область – 572 случая;

  • Ивано-Франковская область – 2438 случаев;

  • Кировоградская область – 647 случаев;

  • г. Киев – 5138 случаев;

  • Киевская область – 2610 случаев;

  • Львовская область – 5578 случаев;

  • Луганская область – 80 случаев;

  • Николаевская область – 447 случаев;

  • Одесская область – 1712 случаев;

  • Полтавская область – 319 случаев;

  • Ривненская область – 3784 случая;

  • Сумская область – 297 случаев;

  • Тернопольская область – 1930 случаев;

  • Харьковская область – 2169 случаев;

  • Херсонская область – 193 случая;

  • Хмельницкая область – 805 случаев;

  • Черновицкая область – 4850 случаев;

  • Черкасская область – 645 случаев;

  • Черниговская область – 538 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июля в центр поступило 972 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала 2020 года – 89 933.

Ранее OBOZREVATEL писал, что НАН дала подробный прогноз по эпидемии коронавируса в Украине. Отмечается, что она замедлится, но заражаться будет больше 2 тысяч в день.

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