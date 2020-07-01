Коронавирус продолжил атаку, добавилось больше 600 случаев: статистика Минздрава на 1 июля
По состоянию на утро среды, 1 июля, в Украине официально подтверждены 44 998 случаев коронавирусной инфекции. Из них 664 были обнаружены за прошедшие сутки, что на 42 ниже, чем за день до этого.
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От COVID-19 в стране умерли уже 1173 человека (+14 за сутки), а 19 548 пациентов (+433) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 143, Закарпатской – 72, Ривненской – 72.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 1876 случаев;
Волынская область – 2427 случаев;
Днепропетровская область – 1090 случаев;
Донецкая область – 484 случая;
Житомирская область – 1408 случаев;
Закарпатская область – 2961 случай;
Запорожская область – 572 случая;
Ивано-Франковская область – 2438 случаев;
Кировоградская область – 647 случаев;
г. Киев – 5138 случаев;
Киевская область – 2610 случаев;
Львовская область – 5578 случаев;
Луганская область – 80 случаев;
Николаевская область – 447 случаев;
Одесская область – 1712 случаев;
Полтавская область – 319 случаев;
Ривненская область – 3784 случая;
Сумская область – 297 случаев;
Тернопольская область – 1930 случаев;
Харьковская область – 2169 случаев;
Херсонская область – 193 случая;
Хмельницкая область – 805 случаев;
Черновицкая область – 4850 случаев;
Черкасская область – 645 случаев;
Черниговская область – 538 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июля в центр поступило 972 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала 2020 года – 89 933.
Ранее OBOZREVATEL писал, что НАН дала подробный прогноз по эпидемии коронавируса в Украине. Отмечается, что она замедлится, но заражаться будет больше 2 тысяч в день.