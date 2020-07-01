Коронавирус продолжил атаку, добавилось больше 600 случаев: статистика Минздрава на 1 июля
По состоянию на утро среды, 1 июля, в Украине официально подтверждены 44 998 случаев коронавирусной инфекции. Из них 664 были обнаружены за прошедшие сутки, что на 42 ниже, чем за день до этого.
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Ранее OBOZREVATEL писал, что НАН дала подробный прогноз по эпидемии коронавируса в Украине. Отмечается, что она замедлится, но заражаться будет больше 2 тысяч в день.
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