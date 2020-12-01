Коронавирусом в Украине заразились 12,5 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 1 декабря
По состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Украине официально подтверждены 745 123 случая коронавирусной инфекции. Из них 12 498 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 12 548 человек (+221 за сутки), а 355 172 пациента (+10 023 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Проведено тестирований за сутки – 62 327 (в частности методом ПЦР – 33 817, методом ИФА – 28 510).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 72277 случаев;
Винницкая область – 17569 случаев;
Волынская область – 24483 случая;
Днепропетровская область – 39659 случаев;
Донецкая область – 23157 случаев;
Житомирская область – 30100 случаев;
Закарпатская область – 23438 случаев;
Запорожская область – 31608 случаев;
Ивано-Франковская область – 37017 случаев;
Киевская область – 38528 случаев;
Кировоградская область – 5382 случая;
Луганская область – 6350 случаев;
Львовская область – 46891 случай;
Николаевская область – 18985 случаев;
Одесская область – 45838 случаев;
Полтавская область – 22763 случая;
Ривненская область – 31283 случая;
Сумская область – 29627 случаев;
Тернопольская область – 28095 случаев;
Харьковская область – 55702 случая;
Херсонская область – 10371 случай;
Хмельницкая область – 29751 случай;
Черкасская область – 23590 случаев;
Черновицкая область – 33942 случая;
Черниговская область – 18717 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украине не собираются продлевать карантин выходного дня и вводить полный локдаун в декабре.