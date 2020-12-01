Коронавирусом в Украине заразились 12,5 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 1 декабря

Карина Бондаренко Общество 08:20, 1.12.2020 Обновлено: 00:04, 2.12.2020

По состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Украине официально подтверждены 745 123 случая коронавирусной инфекции. Из них 12 498 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 12 548 человек (+221 за сутки), а 355 172 пациента (+10 023 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Проведено тестирований за сутки – 62 327 (в частности методом ПЦР – 33 817, методом ИФА – 28 510).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 72277 случаев;

  • Винницкая область – 17569 случаев;

  • Волынская область – 24483 случая;

  • Днепропетровская область – 39659 случаев;

  • Донецкая область – 23157 случаев;

  • Житомирская область – 30100 случаев;

  • Закарпатская область – 23438 случаев;

  • Запорожская область – 31608 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 37017 случаев;

  • Киевская область – 38528 случаев;

  • Кировоградская область – 5382 случая;

  • Луганская область – 6350 случаев;

  • Львовская область – 46891 случай;

  • Николаевская область – 18985 случаев;

  • Одесская область – 45838 случаев;

  • Полтавская область – 22763 случая;

  • Ривненская область – 31283 случая;

  • Сумская область – 29627 случаев;

  • Тернопольская область – 28095 случаев;

  • Харьковская область – 55702 случая;

  • Херсонская область – 10371 случай;

  • Хмельницкая область – 29751 случай;

  • Черкасская область – 23590 случаев;

  • Черновицкая область – 33942 случая;

  • Черниговская область – 18717 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса в Украине.
Максим Степанов в Facebook
Показатели инцидентности в Украине.
Региональное распределение госпитализации больных COVID-19 в Украине.
Динамика развития эпидемии COVID-19.
Региональное распределение подозрений на COVID-19.
Региональное распределение новых больных COVID-19 в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украине не собираются продлевать карантин выходного дня и вводить полный локдаун в декабре.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Харькове решили управлять городом без Кернеса

Госцелители Ляшко и Радуцкий: украинцев будут вакцинировать плацебо?

Платежки украинцев за коммуналку за год выросли в полтора раза: Госстат показал суммы

В Венгрии оправдались за гимн, спетый украинскими депутатами на Закарпатье

VENETOMED показало свое производство защитной одежды по лучшим европейским образцам. Фото