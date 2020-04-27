Статистика коронавируса в Украине резко изменилась: в лидерах новая область

В Украине изменилась тенденция распространения коронавируса – за сутки больше всего случаев заражения обнаружили на Харьковщине.

Об этом заявил на брифинге в понедельник, 27 апреля, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"За сутки наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской области – 49, Закарпатской – 46, Черновицкой – 34 и городе Киеве – 32 случая", – пояснил он.

В лидерах по коронавирусу в Украине новая область objectiv.tv

Напомним, в Харьковской области накануне стало известно о вспышке COVID-19 в селе Стрелечья – там 25 апреля зафиксировали 11 случаев заражения в психиатрической больнице. В населенном пункте ограничили въезд и выезд.

Отметим, в воскресенье, 26 апреля, лидером в антирейтинге неожиданно стала Днепропетровская область. Закарпатье и Буковина удерживаются на вершине списка с самого начала эпидемии в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в Украине зафиксировано уже 9009 случаев коронавируса.

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