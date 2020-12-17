Линчевский заявил, что реальную статистику по COVID-19 в Украине не знает даже власть

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине является неправдивой, а реальные данные неизвестны даже представителям власти.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал экс-заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский. "Те цифры, которые озвучиваются, не имеют под собой никаких оснований", – сказал он.

По словам экс-чиновника, ежедневные официальные показатели заболеваемости фактически не являются ежедневными, поскольку в них отражаются случаи заболеваний, случившихся ранее.

"Эта ежедневная цифра состоит из тех, кто заболели сегодня, вчера, неделю назад, две недели назад, месяц и более – в различных пропорциях. Ни разу эта цифра не была названа корректно", – отметил он.

Линчевский добавил, что официальная статистика – это количество внесенных в базу данных пациентов за определенные сутки. "Но реально некоторые из этих пациентов заболели, некоторые выздоровели, а некоторые умерли еще летом", – подчеркнул он.

Медик добавил, что средняя задержка во внесении новых случаев заболевания в базу данных по городу Киеву составляет около 2 недель: "Следовательно, на сегодняшний день ни правительство, ни министерство, ни граждане не имеют реальной картины".

"Соответственно, я подвергаю сомнению любое решение по противодействию эпидемии. Оно не базируется ни на чем. Науки медицины в этих решениях нет", – подытожил Линчевский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что статистика смертности от коронавируса в Украине может не соответствовать действительности.