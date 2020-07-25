В Украине COVID-19 вспыхнул с новой силой, установлен новый рекорд заболевших

По состоянию на утро субботы, 25 июля, в Украине официально подтверждены 63 929 случая коронавируса (COVID-19). Из них – 1106 обнаружены за минувшие сутки, что стало почти новым рекордом по числу новых зараженных.

Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО. Ранее рекорд по числу новых инфицированных был установлен 26 июня – 1109.

Всего от COVID-19 в Украине умер уже 1590 человек (+19 за сутки), а 35 497 пациентов (+ 611) полностью побороли болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине за сутки зафиксировали 972 новых случая заражения COVID-19.

Также экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов сообщил, что осенью пройдет волна аденовирусов, а COVID-19 будет циркулировать в стране и дальше.