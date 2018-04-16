"Разметают молниеносно": как в Крыму наживаются на украинских паспортах

В аннексированном Россией Крыму мошенники создали полулегальную схему получения реального украинского паспорта.

Они скупают документы у жителей Крыма и за $3 тыс. легализуют новоявленных украинцев, сказано в материале "Вестей".

По информации издания, в сети активно продают сотни паспортов с крымской и донецкой пропиской.

"13 апреля объявление о продаже собственного паспорта разместил мужчина из Севастополя на сайте restin.crimea.ua. Некто Михаил продает паспорт мужчины 1980-го года. "Родился и прописан в Крыму, в утерю не подавал, не менял на российский. К паспорту имеется налоговый код. Цена — $150", — пишет он на dublikat.info и уточняет, что документы разметают молниеносно", - сказано в материале.

Мошенники, которые предлагают оформить украинский паспорт, уверяют своих клиентов, что все будет проведено по базам и в кратчайшие сроки.

Отмечается, что новоиспеченные владельцы паспортов смогут оформлять кредиты, устраиваться на работу, обращаться в госорганы и нотариальные конторы, пересекать границы стран СНГ, получить загранпаспорт, предъявлять документы сотрудникам ППС, ДПС, участковым и другим представителям государства, а также в различные инстанции.

"Заполнение бланков производится теми способами, которыми они заполнялись в то или иное время и теми же чернилами. Качество перфорации — 100%, если документу три-пять лет, то он подвергается искусственному старению. Проведение по базе мы делаем в Киеве и области. В других регионах Украины паспорт с занесением в базу мы оформить не сможем", — объясняет один из мошенников, предлагая свои услуги в интернете.

Желающим получить "украинское гражданство", нужно прислать на почту дату рождения, цветную фотографию на паспорт и подождать три недели. По истечению срока документы доставит курьер.

В СБУ объяснили, что схема связана с тем, что у Украины нет доступа к крымским данным. Правоохранители уже установили троих причастных к схеме, один из них — известный в Николаеве бизнесмен Валентин М.

"Сразу же после того как клиент переслал деньги и фото "паспортисту", тот отзванивается знакомому по имени Тимур в Крым. Тот находит на полуострове "доноров" — людей, которые по фото, приблизительному возрасту, полу похожи на владельцев паспортов. И за деньги покупает у них украинские документы. А потом дело за малым — переклейка фото. Надо сказать, что идентификация таких изображений в связи с временной оккупацией Крыма — невозможна. Потом документы завозятся из Крыма в Киев. Там с помощью фотошопа другая фигурантка этого дела Людмила П. "омолаживает" этих людей — делает фото в 16-летнем и 25-летнем возрасте, вклеивает на первую и вторую страницы паспорта и отправляет обратно заказчику", — объяснили в Херсонском СБУ.

Также установлено, что готовые паспорта новые владельцы отправляют в Госмиграционную службу в Херсонской области, где оформляют биометрику для выезда за границу.

Как сообщал "Обозреватель", паспорт гражданина Украины вышел на первое место среди паспортов всех стран бывшего СНГ в рейтинге компании Henley&Partnerts.