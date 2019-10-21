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21 октября • обновлено в 23:19
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"Стать на колени перед Россией": Германия не хочет признать Голодомор геноцидом

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МИД Германии выступило против того, чтобы немецкий Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом Deutsche Welle заявил депутат от правящего Христианско-демократического союза Арнольд Фаатц, отметив, что 21 октября комитет Бундестага начал рассмотрение петиции по этому вопросу.

"МИД хочет, чтобы петицию было отклонено с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент является очень технократическим. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинского, этот искусственно устроенный голод имел и других жертв, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, так же больше похож на отговорку", - рассказал депутат.

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По его словам, такая аргументация грозит тем, что нацисты потребуют не признавать гитлеровский геноцид, который также состоялся до определения этого понятия.

"Это решение МИД неправильное еще и потому, что это значит стать на колени перед Россией. Очевидно, никто не хочет создавать новые темы для конфронтации с Россией", - добавил Фаатц.

"Стать на колени перед Россией": Германия не хочет признать Голодомор геноцидом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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Тема
Голодомор в Украине
Место
Германия
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