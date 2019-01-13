Старый Новый год 2019 в Украине: щедривки для детей и взрослых

В Украине 13 января, в канун Старого Нового года, по древней народной традиции, принято ходить в гости к близким и друзьям и щедровать.
Щедривки – это обрядовые народные песни, которые величают хозяина дома, желая ему всех благ, здоровья и богатства.
OBOZREVATEL предлагает подборку щедривок, которые подойдут как взрослым, так и детям.
Щедривки
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Щедрик добрий,
Я не згірший,
Дайте млинця,
Котрий більший!
Що щедрушка,
То пампушка,
Що й щедреник,
То й вареник.
***
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
***
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я.
А пан, як господар.
Господиня, як калина.
А діточки, як квіточки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
***
Ой слухай, козо,
Де труби гудуть,
Там млинці печуть,
То і нам дадуть.
Хазяїн іде, пожиток несе,
Перший пожиток -
Мірочка гречки,
Другий пожиток -
Мірочка жита,
Третій пожиток -
Решето вівса,
Та й щедрівка вся!
За ці щедрівки -
Кружальце ковбаски,
А з цієї мови
Будьте здорові!
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 января в Украине встречают Старый Новый год, который также называют Щедрым вечером. В этот день принято обмениваться подарками, а также щедровать. Традиционно этим занимаются только девушки, а вот утром, 14 января мужчины ходят и посевают.
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