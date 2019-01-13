Старый Новый год 2019 в Украине: щедривки для детей и взрослых

В Украине 13 января, в канун Старого Нового года, по древней народной традиции, принято ходить в гости к близким и друзьям и щедровать.

Щедривки – это обрядовые народные песни, которые величают хозяина дома, желая ему всех благ, здоровья и богатства.

OBOZREVATEL предлагает подборку щедривок, которые подойдут как взрослым, так и детям.

Щедривки

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрик добрий,

Я не згірший,

Дайте млинця,

Котрий більший!

Що щедрушка,

То пампушка,

Що й щедреник,

То й вареник.

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я.

А пан, як господар.

Господиня, як калина.

А діточки, як квіточки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Ой слухай, козо,

Де труби гудуть,

Там млинці печуть,

То і нам дадуть.

Хазяїн іде, пожиток несе,

Перший пожиток -

Мірочка гречки,

Другий пожиток -

Мірочка жита,

Третій пожиток -

Решето вівса,

Та й щедрівка вся!

За ці щедрівки -

Кружальце ковбаски,

А з цієї мови

Будьте здорові!

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 января в Украине встречают Старый Новый год, который также называют Щедрым вечером. В этот день принято обмениваться подарками, а также щедровать. Традиционно этим занимаются только девушки, а вот утром, 14 января мужчины ходят и посевают.

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