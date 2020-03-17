Стартаперы нашли способ сократить очереди в женский туалет

Женские писсуары могут значительно сократить время ожидания у туалетов.

В этом убеждена француженка Натали Дес Айнардс, которая придумала один из таких устройств, передает maximum.fm. Свое изобретение она назвала "Мадам Пи". Он являет собой наклонную раковину, к которой можно подойти спиной и справить нужду, не присаживаясь – в простой кабинке с крышей и дверью, которая одновременно обеспечивает приватность и побуждает не задерживаться.

"Я не дизайнер, а прежде всего пользователь", – отметила изобретательница. Она призналась, что повсеместным спросом товар пока не пользуется. Однако внимание к проблеме, о которой не принято было говорить, постепенно растет. Этому способствуют два фактора: соцсети и конкуренция между организаторами массовых мероприятий.

Натали Дес Айнардс

Между тем у нее уже появились конкуренты, которые живут в Копенгагене – архитекторы Джина Перье и Александр Едебьорг придумали "Ля Пи" – женский туалет из трех соединенных вместе писсуаров, сделанных из пригодного к переработке ярко-розового пластика.

По словам изобретателей, новинка предназначена для массовых мероприятий и любых мест, где обычно не хватает туалетов. Они также утверждают, что с их устройством насущная процедура занимает 30 секунд против двух минут в обычной женской кабинке.

Как писал OBOZREVATEL, стартап-компания StandardToilet с Стаффордшира (Великобритания) специально разработала неудобный унитаз, который не позволит сидеть на нем более пяти минут.

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