Стартаперы нашли способ сократить очереди в женский туалет

Женские писсуары могут значительно сократить время ожидания в уборные для представительниц прекрасного пола.

В этом убеждена француженка Натали Дес Айнардс, которая придумала одно из таких устройств. Об этом сообщает ВВС.

Так, изобретение стартапера, которое она назвала "Мадам Пи", представляет собой наклонную раковину, к которой можно подойти спиной и справить нужду, не присаживаясь – в простой кабинке с крышей и дверцей, одновременно обеспечивающей приватность и побуждающей не задерживаться.

Стартаперы придумали, как сократить очереди в женский туалет

"Я не дизайнер, а прежде всего пользователь", – говорит 46-летняя изобретательница, основавшая компанию по выпуску дамских писсуаров.

Она призналась, что повсеместным спросом товар пока не пользуется. Однако внимание к проблеме, о которой не принято было говорить, постепенно растет. Этому способствуют два фактора: соцсети и конкуренция между устроителями массовых мероприятий.

Женский писсуар "Мадам Пи" bbc.com

Тем временем у нее уже появились конкуренты. В частности, живущие в Копенгагене архитекторы Джина Перье и Александр Эдебьорг придумали "Ля Пи" – женский туалет из трех соединенных вместе писсуаров, сделанных из пригодного к переработке ярко-розового пластика.

По словам изобретателей, новинка предназначена для массовых мероприятий и любых мест, где обычно не хватает туалетов. Они также утверждают, что с их устройством насущная процедура занимает 30 секунд против двух минут в обычной женской кабинке.

"Мадам Пи" bbc.com

Бак "Ля Пи" на тысячу литров жидкого продукта жизнедеятельности организма рассчитан на 3,5 тысячи посещений. Причем кабинка не имеет дверей, которые надо открывать и закрывать, тратя лишние секунды: от посторонних взглядов защищают лишь изогнутые стены.

Самое трудное, говорит Джина Перье, приучить женщин к писсуарам. Хотя сейчас владельцы стартапа ведут переговоры с коммунальными службами еще нескольких городов Европы и думают, как использовать жидкие отходы для получения удобрений и электричества.

Женский писсуар "Ля Пи" bbc.com

Стоит отмечаетить, что первый так называемый женский писсуар был создан почти 20 лет назад в Британии – это "Ши-Ви", который напоминает разрезанную вдоль трубу.

Автор идеи Сэм Фонтейн говорит, что ее новинку восприняли со смесью скептицизма и радости. Мейнстримом она так и не сделалась, хотя за все время по всему миру были проданы несколько миллионов экземпляров – организаторам массовых мероприятий, военным и устроителям лагерей для беженцев.

Помимо этого, в 2011 году Кристиан Рак вместе с еще двумя дизайнерами тоже создал работающий по тому же принципу женский туалет, рассчитанный на одновременное использование четырьмя посетительницами. Однако и он заработать на нем не смог.

Как сообщал OBOZREVATEL, бортпроводник авиакомпании British Airways Саймон Мартон заявил, что на борту самолета туалет является самым опасным местом с точки зрения пожарной безопасности.

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