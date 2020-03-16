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16 марта • обновлено в 04:42
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Стартаперы нашли способ сократить очереди в женский туалет

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Женские писсуары могут значительно сократить время ожидания в уборные для представительниц прекрасного пола.

В этом убеждена француженка Натали Дес Айнардс, которая придумала одно из таких устройств. Об этом сообщает ВВС.

Так, изобретение стартапера, которое она назвала "Мадам Пи", представляет собой наклонную раковину, к которой можно подойти спиной и справить нужду, не присаживаясь – в простой кабинке с крышей и дверцей, одновременно обеспечивающей приватность и побуждающей не задерживаться.

Стартаперы придумали, как сократить очереди в женский туалет

Стартаперы придумали, как сократить очереди в женский туалет

"Я не дизайнер, а прежде всего пользователь", – говорит 46-летняя изобретательница, основавшая компанию по выпуску дамских писсуаров.

Она призналась, что повсеместным спросом товар пока не пользуется. Однако внимание к проблеме, о которой не принято было говорить, постепенно растет. Этому способствуют два фактора: соцсети и конкуренция между устроителями массовых мероприятий.

Женский писсуар "Мадам Пи"

Женский писсуар "Мадам Пи"

bbc.com

Тем временем у нее уже появились конкуренты. В частности, живущие в Копенгагене архитекторы Джина Перье и Александр Эдебьорг придумали "Ля Пи" – женский туалет из трех соединенных вместе писсуаров, сделанных из пригодного к переработке ярко-розового пластика.

По словам изобретателей, новинка предназначена для массовых мероприятий и любых мест, где обычно не хватает туалетов. Они также утверждают, что с их устройством насущная процедура занимает 30 секунд против двух минут в обычной женской кабинке.

"Мадам Пи"

"Мадам Пи"

bbc.com

Бак "Ля Пи" на тысячу литров жидкого продукта жизнедеятельности организма рассчитан на 3,5 тысячи посещений. Причем кабинка не имеет дверей, которые надо открывать и закрывать, тратя лишние секунды: от посторонних взглядов защищают лишь изогнутые стены.

Самое трудное, говорит Джина Перье, приучить женщин к писсуарам. Хотя сейчас владельцы стартапа ведут переговоры с коммунальными службами еще нескольких городов Европы и думают, как использовать жидкие отходы для получения удобрений и электричества.

Женский писсуар "Ля Пи"

Женский писсуар "Ля Пи"

bbc.com

Стоит отмечаетить, что первый так называемый женский писсуар был создан почти 20 лет назад в Британии – это "Ши-Ви", который напоминает разрезанную вдоль трубу.

Автор идеи Сэм Фонтейн говорит, что ее новинку восприняли со смесью скептицизма и радости. Мейнстримом она так и не сделалась, хотя за все время по всему миру были проданы несколько миллионов экземпляров – организаторам массовых мероприятий, военным и устроителям лагерей для беженцев.

Помимо этого, в 2011 году Кристиан Рак вместе с еще двумя дизайнерами тоже создал работающий по тому же принципу женский туалет, рассчитанный на одновременное использование четырьмя посетительницами. Однако и он заработать на нем не смог.

Как сообщал OBOZREVATEL, бортпроводник авиакомпании British Airways Саймон Мартон заявил, что на борту самолета туалет является самым опасным местом с точки зрения пожарной безопасности.

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Тема
Стартапы
Место
Франция
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