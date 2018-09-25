Основна поки що версія і причина підриву міномету "Молот" в ООС – це неправильне зберігання боєприпасів і їх використання. Через ситуацію на передовій інерційні підривники (детонатори) зберігалися не у заводській упаковці, що й призвело до передчасного розриву міни всередині ствола міномету.

Бійці підрозділу, що напередодні давали відсіч ворогу, діяли з дотриманням правил техніки безпеки, саме тому в результаті підриву міномету двоє військовослужбовців отримали лише поранення і, на щастя, не загинули.

Якщо взяти, наприклад, трагедію на Рівненському полігоні у 128-ї бригаді, то хлопці там стріляли зовсім по іншому. Вони стріляли з відкритої позиції і не були в окопах. Тому там стався такий нещасний випадок.

У ситуації на передовій хлопці зробили все правильно. Є тільки питання до самих боєприпасів. Я маю на увазі не саму міну, а детонатор. Є питання до того, в якому стані вони їх отримали, як вони їх зберігали, як вони їх перевозили і в якому стані. Це з часом покаже слідство.

На рахунок самого міномету я можу сказати, що до сих пір немає чіткої інформації про якість металу міномету, який у багатьох військових викликає дуже великі сумніви. Так, ми спостерігаємо тенденцію того, що старі радянські міномети, наприклад, "Сані" більш якісні ніж нові українські "Молоти".

Тому треба чекати офіційної експертизи, якої якості метал, збірка безпосередньо міномету "Молот".

Чи траплялись подібні випадки з іншим українським озброєнням

Міномети розривались навіть у американців в Афганістані, розривались і в ізраїльтян. Все є у відкритому доступі в Youtube, ви можете самостійно знайти відео і побачити останні секунди життя мінометного розрахунку. Я не хочу казати, що у американців поганий міномет. У них, наприклад, були порушення по техніці безпеки, експлуатації зброї і мінно-вибухових боєприпасів.

Чи було таке з нашою зброєю раніше, з нальоту не скажу. У нас в свій час і в Бровари ракети прилітали.

Мені, як людині, яка досить тісно пов’язана з війною, все ж таки хотілось би побачити висновок експертизи по якості збору міномету "Молот" - по-перше, по якості металу – по-друге.

І хотілось би щоб громадськість і журналісти в тому числі більше не прив’язувались до якогось випадку, наприклад, у 128-й бригаді чи як вчора у 72-й бригаді. Щоб вони більше звертали увагу на те, чому до сих пір директор заводу "Маяк" не сидить в тюрмі, чому на нього відкрито так багато кримінальних справ, а він ще на посаді. Чому його жінка ще не сидить в тюрмі – на неї теж є багато кримінальних справ, вони у відкритому доступі у державному реєстрі.