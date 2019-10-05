"Станут на наши позиции?" Бойцы ОС забили тревогу из-за отвода войск

Украинские военные с осторожностью относятся к планам руководства страны начать в ближайшие дни разведение сил на Донбассе.

Как говорится в сюжете Подробности, уже 7 октября украинская армия выйдет из Петровского и Золотого. Это одно из условий встречи в "Нормандском формате" Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Сами же бойцы относятся к идеи развести войска неоднозначно. Боятся обмана со стороны врага, мол в случае отвода войск боевики попросту займут их позиции.

"Ну, когда мы отойдем они же станут на наши позиции, а отсюда их же снова выбивать будет ой как тяжко. Завоевать эти 100-200 метров, отбить. С 2014 года за эти метры много ребят тут лягло, чтобы занять", - считает Александр, военнослужащий ВСУ.

Украинские бойцы на провокации не ведутся. Во время обстрелов просто прячутся по окопам. Они уже успели познакомиться с местными жителями. И рассказывают нам, что говорят люди о возможном разведения сил.

"Они боятся, что если сюда зайдут серпаратисты, они не дадут им спокойно нормально жить человеческой жизнью. Будет такое - что вы жили вместе с укропами, вы им помогали. Вы им в магазинах печенье, хлеб продавали. Их как врагов признают", - считает Александр.

Будет ли выполнять договоренности противник - сейчас никто с уверенностью сказать не может. Однако в Станице Луганской, где разведение сил уже произошло - все спокойно.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Дмитрий Гордон призвал оградить Украину забором от Крыма и Донбасса, чтобы с оккупированных территорий не "просочились" враги.

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