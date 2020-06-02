Детсады в Украине могут стать новым очагом COVID-19: в чем главная опасность и как уберечь малышей
В Украине садики рискуют стать новым очагом распространения коронавируса. Дети часто переносят заболеваемость COVID-19 бессимптомно, но могут заражать других. А длительное пребывание в закрытом помещении и тесный контакт с воспитателями грозит закончиться очередной вспышкой.
Инфекционисты рассказали OBOZREVATEL, как не допустить худшего сценария и сберечь здоровье.
Что происходит в садиках
Воспитательница одного из столичных детсадов Татьяна рассказала OBOZREVATEL о проблемах, с которыми сотрудники столкнулись в первый день работы. По ее словам, пока детей в группах не много, то есть родители сейчас не спешат их отводить, и берут несколько дней паузы, чтобы ситуация уладилась.
Из главного Татьяна отмечает, что труднее всего донести до детей важность социальной дистанции, и, конечно, полностью обойтись без контактов между малышами невозможно.
"Дистанцию держать очень непросто, дети не понимают, почему они не могут играть вместе, как раньше. У нас в группе есть "особенные" дети – с ними наиболее сложно, они нуждаются в тактильном контакте. Занятия построены так, что воспитатель находится в контакте с ребенком. Самое непонятное то, что они находятся в зоне риска и им разрешено посещение дошкольных учреждений", – рассказывает воспитательница.
Естественно, перед началом рабочего дня и сотрудники, и дети, проходят медосмотр и температурный скрининг. Администрация детсада старается минимизировать все возможные риски попадания вируса в коллектив, но проблемы все же есть.
"Сейчас в садик родители ведут детей, даже если им не нужно на работу. В некоторых областях Украины ввели требование для приема деток – справка о том, что родители вышли на работу. Хотелось бы, чтобы и в Киеве было нечто подобное. Если есть возможность, лучше оставить их дома, чтобы не допустить распространение вируса. Мы с радостью работаем с детками, но беспокоимся и о своих детях, ведь после работы мы идем домой. И не знаем наверняка, что все дети ходят в сад здоровыми, справки отменили, и никакой информации о возможных заболеваниях мы не имеем", – отметила Татьяна.
В зоне риска
Инфекционисты отмечают, что детские садики относятся к закрытому типу учреждений, то есть дети долгое время находятся в одном замкнутом помещении. И которые являются угрозой для возникновения микроэпидемий и распространению заболеваемости. Точно так же в Киеве фиксировали вспышки в подобных заведениях, как общежития, интернаты, дома престарелых и других.
Риски есть, говорят врачи, и, хотя дети довольно легко переносят коронавирусное заболевание, лучше пока отказаться от посещения детсада.
"Если родители имеют возможность не водить ребенка в сад, то лучше не водить, так как опасность существует. Несмотря на то, что статистика заражения среди детей низкая, они все равно болеют, хоть и легко. Но есть и тяжелые случаи, недавно британский журнал British Medical Journal озвучил количество умерших от COVID-19 детей – 48 малышей во всем мире. И кто знает, чей ребенок может попасть в это число", – сказал OBOZREVATEL детский инфекционист Сергей Крамарев.
С ним согласна и врач-инфекционист Оксана Выговская. По ее словам, когда в 80% случаев дети переносят вирус бессимптомно, возможность заражения и распространения гораздо увеличивается, тем более в замкнутых пространствах. Вовремя определить, что ребенок болен, практически невозможно.
Чтобы максимально уменьшить такую вероятность, инфекционист дала ряд рекомендаций. Она отметила, что если в детский сад попадает носитель вируса на первый план выступает вероятность передачи заболевания не воздушно-капельным путем, а контактно-бытовым. И в детсадах должны опередить этот путь передачи.
"Во-первых, влажная уборка, которая и так является нормой. Второе – социальное дистанцирование, преподаватели должны включать фантазию и в какой-то игровой форме обеспечить сохранение расстояния между детьми. Третье – мытье рук, которое минимизирует воздушно-капельный путь передачи вируса. Дети любят воду и для них это не будет проблемой. Антисептики я не рекомендую использовать, ведь может возникнуть аллергическая реакция. Четвертое – проветривать помещения и чаще выводить детей на улицу. Да, погода сейчас нестабильна, но есть светлые промежутки, когда можно выйти на свежий воздух", – рассказала Выговская OBOZREVATEL.
Кроме того, инфекционист рекомендует максимально уменьшить количество детей в группе, поставив к ним по одному воспитателю, а не двое, как делается сейчас.
По ее словам, садики несут угрозу и тем, что дети приходят туда с разной микрофлорой и начинают ею "обмениваться", из-за чего часто коллективно болеют разными инфекционными заболеваниями.
Если ребенок склонен к частому недомоганию, не стоит спешить вести его в детский сад, хотя бы в первую волну, говорят инфекционисты.
"Если они заболеют даже обычной простудой, это приведет к снижению иммунитета, и дети станут более восприимчивы и к коронавирусу тоже. Родители должны понимать, как часто их ребенок вообще болеет, и нужно ли сейчас подвергать его опасности", – говорит Выговская.
Конечно, не только дети могут заразить друг друга, вирус в учреждение может занести и работник детсада. Уже доказано, что на первых порах болезнь у взрослых также может протекать бессимптомно.
Медики настаивают на том, что без проведения тестирования вероятность занесения вируса в детсад от воспитателя исключить невозможно.
"В столичном интернате вспышка произошла после того, как туда инфекцию занес сотрудник. В садиках также носителем может быть как ребенок, так и воспитатель. Лучше всего будет делать экспресс или ПЦР-тесты воспитателям каждые две недели, как врачам", – считает Крамарев.
Кроме того, как известно, в Украине начали проводить тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к COVID-19. С его помощью можно узнать, переболел ли человек коронавирусом. По мнению Выговской, это тоже может стать отличным инструментом для контроля вероятности заражения в детских садиках.
"Я бы советовала администрации садиков провести ИФА-тестирования для работников. Тесты не такие дорогие, и это позволит понимать, кто из воспитателей уже переболел. Кроме того, можно позволить им работать не день через день, а неделю через неделю. В таком случае есть больше времени отследить возможные проявления заболевания", – считает инфекционист.
Врачи уверены, что максимально снизить вероятность появления нового очага заболеваемости коронавирусом в детсадах может сам персонал. И только от него зависит, как все рекомендации будут воплощаться в жизнь.