Детсады в Украине могут стать новым очагом COVID-19: в чем главная опасность и как уберечь малышей

В Украине садики рискуют стать новым очагом распространения коронавируса. Дети часто переносят заболеваемость COVID-19 бессимптомно, но могут заражать других. А длительное пребывание в закрытом помещении и тесный контакт с воспитателями грозит закончиться очередной вспышкой.

Инфекционисты рассказали OBOZREVATEL, как не допустить худшего сценария и сберечь здоровье.

Что происходит в садиках

Воспитательница одного из столичных детсадов Татьяна рассказала OBOZREVATEL о проблемах, с которыми сотрудники столкнулись в первый день работы. По ее словам, пока детей в группах не много, то есть родители сейчас не спешат их отводить, и берут несколько дней паузы, чтобы ситуация уладилась.

Из главного Татьяна отмечает, что труднее всего донести до детей важность социальной дистанции, и, конечно, полностью обойтись без контактов между малышами невозможно.

В садиках сложно соблюдать дистанцию между детьми

"Дистанцию держать очень непросто, дети не понимают, почему они не могут играть вместе, как раньше. У нас в группе есть "особенные" дети – с ними наиболее сложно, они нуждаются в тактильном контакте. Занятия построены так, что воспитатель находится в контакте с ребенком. Самое непонятное то, что они находятся в зоне риска и им разрешено посещение дошкольных учреждений", – рассказывает воспитательница.

Естественно, перед началом рабочего дня и сотрудники, и дети, проходят медосмотр и температурный скрининг. Администрация детсада старается минимизировать все возможные риски попадания вируса в коллектив, но проблемы все же есть.

"Сейчас в садик родители ведут детей, даже если им не нужно на работу. В некоторых областях Украины ввели требование для приема деток – справка о том, что родители вышли на работу. Хотелось бы, чтобы и в Киеве было нечто подобное. Если есть возможность, лучше оставить их дома, чтобы не допустить распространение вируса. Мы с радостью работаем с детками, но беспокоимся и о своих детях, ведь после работы мы идем домой. И не знаем наверняка, что все дети ходят в сад здоровыми, справки отменили, и никакой информации о возможных заболеваниях мы не имеем", – отметила Татьяна.

Воспитатели ничего не знают о здоровье детей

В зоне риска

Инфекционисты отмечают, что детские садики относятся к закрытому типу учреждений, то есть дети долгое время находятся в одном замкнутом помещении. И которые являются угрозой для возникновения микроэпидемий и распространению заболеваемости. Точно так же в Киеве фиксировали вспышки в подобных заведениях, как общежития, интернаты, дома престарелых и других.

Риски есть, говорят врачи, и, хотя дети довольно легко переносят коронавирусное заболевание, лучше пока отказаться от посещения детсада.

"Если родители имеют возможность не водить ребенка в сад, то лучше не водить, так как опасность существует. Несмотря на то, что статистика заражения среди детей низкая, они все равно болеют, хоть и легко. Но есть и тяжелые случаи, недавно британский журнал British Medical Journal озвучил количество умерших от COVID-19 детей – 48 малышей во всем мире. И кто знает, чей ребенок может попасть в это число", – сказал OBOZREVATEL детский инфекционист Сергей Крамарев.

Дети могут сложно переносить заболевание

С ним согласна и врач-инфекционист Оксана Выговская. По ее словам, когда в 80% случаев дети переносят вирус бессимптомно, возможность заражения и распространения гораздо увеличивается, тем более в замкнутых пространствах. Вовремя определить, что ребенок болен, практически невозможно.

Чтобы максимально уменьшить такую вероятность, инфекционист дала ряд рекомендаций. Она отметила, что если в детский сад попадает носитель вируса на первый план выступает вероятность передачи заболевания не воздушно-капельным путем, а контактно-бытовым. И в детсадах должны опередить этот путь передачи.

"Во-первых, влажная уборка, которая и так является нормой. Второе – социальное дистанцирование, преподаватели должны включать фантазию и в какой-то игровой форме обеспечить сохранение расстояния между детьми. Третье – мытье рук, которое минимизирует воздушно-капельный путь передачи вируса. Дети любят воду и для них это не будет проблемой. Антисептики я не рекомендую использовать, ведь может возникнуть аллергическая реакция. Четвертое – проветривать помещения и чаще выводить детей на улицу. Да, погода сейчас нестабильна, но есть светлые промежутки, когда можно выйти на свежий воздух", – рассказала Выговская OBOZREVATEL.

Детей стоит чаще выводить на свежий воздух

Кроме того, инфекционист рекомендует максимально уменьшить количество детей в группе, поставив к ним по одному воспитателю, а не двое, как делается сейчас.

По ее словам, садики несут угрозу и тем, что дети приходят туда с разной микрофлорой и начинают ею "обмениваться", из-за чего часто коллективно болеют разными инфекционными заболеваниями.

Если ребенок склонен к частому недомоганию, не стоит спешить вести его в детский сад, хотя бы в первую волну, говорят инфекционисты.

"Если они заболеют даже обычной простудой, это приведет к снижению иммунитета, и дети станут более восприимчивы и к коронавирусу тоже. Родители должны понимать, как часто их ребенок вообще болеет, и нужно ли сейчас подвергать его опасности", – говорит Выговская.

Конечно, не только дети могут заразить друг друга, вирус в учреждение может занести и работник детсада. Уже доказано, что на первых порах болезнь у взрослых также может протекать бессимптомно.

Вирус в детсад может занести и воспитатель

Медики настаивают на том, что без проведения тестирования вероятность занесения вируса в детсад от воспитателя исключить невозможно.

"В столичном интернате вспышка произошла после того, как туда инфекцию занес сотрудник. В садиках также носителем может быть как ребенок, так и воспитатель. Лучше всего будет делать экспресс или ПЦР-тесты воспитателям каждые две недели, как врачам", – считает Крамарев.

Кроме того, как известно, в Украине начали проводить тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к COVID-19. С его помощью можно узнать, переболел ли человек коронавирусом. По мнению Выговской, это тоже может стать отличным инструментом для контроля вероятности заражения в детских садиках.

"Я бы советовала администрации садиков провести ИФА-тестирования для работников. Тесты не такие дорогие, и это позволит понимать, кто из воспитателей уже переболел. Кроме того, можно позволить им работать не день через день, а неделю через неделю. В таком случае есть больше времени отследить возможные проявления заболевания", – считает инфекционист.

Врачи уверены, что максимально снизить вероятность появления нового очага заболеваемости коронавирусом в детсадах может сам персонал. И только от него зависит, как все рекомендации будут воплощаться в жизнь.

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