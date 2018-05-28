"Станут больше доверять": почему украинцы "выиграли" финал Лиги чемпионов 2018

Президент УЕФА Александр Чеферин восхитился уровнем организации финала Лиги чемпионов в Киеве и заявил, что по крайней мере половина болельщиков вернутся в столицу Украины снова. С ним согласны читатели сайта OBOZREVATEL, которые считают, что проведение мероприятия изменит отношение к стране.

Согласно опросу, проведенному на сайте, 45% читателей считают, что имидж страны и доверие к ней повысятся.

27% настроены пессимистично и считают, что для украинцев ничего не изменится. Еще 17% недовольны тем, что о подобных мероприятиях так много думают, когда идет война на Донбассе. 9% считают, что зарубежные эксперты и болельщики хвалили Киев только из вежливости.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус, пропустив два позорных гола от "Реала" в финале Лиги чемпионов (1:3), попал под обструкцию болельщиков. В сети родилось много мемов на тему проколов немца.