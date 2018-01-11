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Коллапс с загранпаспортами: украинцам сообщили причины

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Задержка выдачи загранпаспортов связана с нехваткой мощности на полиграфическом комбинате "Украина", чтобы обработать все запросы, которые направляет Государственная миграционная служба.

Об этом "Обозревателю" сообщила заместитель начальника отдела пресс-службы ГМС Инна Герасюк.

"Такая ситуация связана с тем, что биометрические загранпаспорта можно оформить не только в миграционной службе, но и в центрах предоставления административных услуг, а также в государственном предприятии "Документ", - сказала Герасюк.

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Она также добавила, что поскольку с момента принятия безвиза поступило очень много запросов на получение загранпаспортов, документы печатали в неполном объеме.

"Соответственно с каждым днем ​​накапливался остаток, поэтому действительно сейчас есть проблема с задержками выдачи", - сказала представитель пресс-службы.

Ранее "Обозреватель" сообщал о том, что Украина ввела биометрический контроль для россиян.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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