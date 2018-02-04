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Станет скользко: прогноз погоды в Украине на начало рабочей недели

1.8тЧитать новость на украинском

В понедельник, 5 февраля, в Украине существенно похолодает.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Уже завтра существенно похолодает и станет скользко ходить. В понедельник температура воздуха опустится до 4-8 градусов мороза. В дальнейшем - еще ниже", - написала она.

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Сразу на 12 градусов: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

В понедельник в западных областях и в центре днем будет от 5 до 7 градусов мороза, на севере - от 6 до 8, а в восточных областях ожидается от 0 до 5 градусов мороза.

Теплее будет лишь на юге страны: от -1 до +1 градуса. А в Крыму и вовсе ожидается от 2 до 4 градусов тепла.

Погода в Украине 5 февраля

Скриншот Гидрометцентра

Как сообщал "Обозреватель", ранее синоптик предупредила о серьезном ухудшении погоды.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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