"Станет федерацией": украинец повторил любимый тезис Кремля в эфире у Соловьева

Украинский общественный деятель Вадим Трюхан сделал скандальное заявление, заверив, что через несколько лет Украина якобы станет федерацией.

Мантру, которую постоянно повторяют кремлевские пропагандисты, он озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вадим Трюхан Скриншот видео

Эксперт попытался убедить пророссийскую публику в том, что рано или поздно украинское общество смирится с необходимостью смены устройства страны.

"Я думаю, что рано или поздно мы придем к федеративному статусу. Просто сейчас пока общество не готово. Слово "федерализация" приравнено к ругательству. А лет через пять-десять это будет нормально", — сказал Трюхан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее украинская журналистка Янина Соколовская в эфире российского Первого канала также заявила о том, что Украина будет федеральной.

В свою очередь скандальный глава запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко сказал, что Украина якобы должна окончить войну на Донбассе, дать ему права широкой автономии, а сама превратиться в федерацию.

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец успокоил общественность, заверив, что в Украине существует два "предохранителя" против федерализации страны.

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