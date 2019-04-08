Станет еще теплее: весенняя погода принесет сюрприз Украине

В понедельник, 8 апреля, в Украине станет еще теплее. Синоптики обещают, что воздух прогреется местами до +23.
При этом придет переменная облачность. Ночью на севере Левобережья, утром и днем на Закарпатье, Винницкой, Черкасской и Одесской дождь, на остальной территории без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла , днем 13-18°, на Закарпатье до 23°", – отмечается в сообщении.
ICTV
По Киеву и области 8 апреля переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 16-18°.
По области ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году весна не будет холоднее нормы и вскоре в стране вновь повысится температура.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.