Станет еще теплее: весенняя погода принесет сюрприз Украине

В понедельник, 8 апреля, в Украине станет еще теплее. Синоптики обещают, что воздух прогреется местами до +23.

При этом придет переменная облачность. Ночью на севере Левобережья, утром и днем ​​на Закарпатье, Винницкой, Черкасской и Одесской дождь, на остальной территории без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла , днем ​​13-18°, на Закарпатье до 23°", – отмечается в сообщении.

ICTV

По Киеву и области 8 апреля переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8° тепла, днем ​​16-18°.

По области ночью 3-8° тепла, днем ​​13-18°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году весна не будет холоднее нормы и вскоре в стране вновь повысится температура.

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