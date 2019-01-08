''Стало по-диктаторски!'': крымчан шокировали выходки оккупантов на Рождество

В оккупированном Крыму на Рождество произошел вопиющий случай – прихожан не пустили в церковь.

Пользователи сети активно обсуждали этот скандал, упоминая, что такие бесчинства начались после аннексии украинского полуострова.

"А при Украине пускали на все праздники, я всегда ходила", – писала Milena Skripay.

"Хватит жаловаться уже, пора понять, куда приплыли", – отметила Александра Филимонова.

"Обращайтесь непосредственно к Халюте (Сергей Халюта – директор "Херсонеса"), это его резиденция там стоит. И он так же решает, когда можно в собор ходить, а когда он занят", – сообщил в сети Павел Колодченко.

"Как прекрасен этот мир, все должно быть дозировано, боятся, чтобы не расперло от благодати", – подчеркнула Tatjana Simon.

Депутат РФ Руслан Бельбек в Facebook сообщил, что ему звонили люди из Севастополя и жаловались на данную ситуацию.

"Это недопустимое попрание прав и чувств верующих. Хочу заметить, что никто в нашей стране не вправе диктовать религиозным людям, как они должны молиться, во сколько и где! Те, кто думают по-другому – идут вразрез с Конституцией РФ", – заявил он.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жителей Севастополя не пустили в храм на рождественское богослужение во Владимирский кафедральный собор, который находится на территории Херсонеса.

Возле входа собрались более 100 человек, но охранники заявили, что им не давали команды пускать верующих в храм до полуночи. Людям предложили помолиться возле ограды, глядя на собор.