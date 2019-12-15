"Стало неловко": министр Дубилет внезапно отказался от госохраны

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет внезапно принял решение нанять двух частных охранников и отказался от государственной охраны, состоящей из "целого взвода".

Об этом он сообщил в эфире телеканала "ICTV". Дубилет признался, что ему "неловко" в сопровождении большого количества людей.

"Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходит два частных охранника", – сказал он.

Дмитрий Дубилет Фокус

В то же время, министр надеется, что охрана будет временной мерой.

Интересно, что в начале ноября этого года Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану. Он отметил, что такая необходимость связана с тем, что вокруг него "образовалось две зоны напряжения".

В частности, одна из них связана с борьбой с теневым алкоголем, которая должна показать результат в виде дополнительных поступлений в бюджет в 5-10 млрд грн в год. Вторая связана с тем, что он один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Института демографии разнесла Дубилета из-за "эконом-переписи".

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